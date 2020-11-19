«Такие таймы бывают у каждого вратаря»: Черчесов о замене Гилерме, отсутствии Дзюбы и возможной отставке

Вратарь Маринато Гилерме ни разу не смог выручить сборную России в матче с Сербией и поэтому был снят с игры в перерыве. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов после крупного поражения команды в Лиге наций. Специалист также рассказал, поменял ли он своё мнение по поводу невызова Артёма Дзюбы, объяснил, чего не хватило новичкам сборной, и ответил на вопрос, возможен ли его уход в отставку на фоне последних неудач национальной команды.

«Вопрос об отставке не ко мне»

На пресс-конференции после матча с Сербией в Лиге наций главный тренер сборной России Станислав Черчесов не выглядел слишком расстроенным и оставался хладнокровным. Ему сразу пришлось отвечать на непростые вопросы о том, зачем было необходимо проводить контрольный матч с Молдавией и готов ли он покинуть свой пост.

— Если бы не было товарищеского матча с Молдавией, это могло бы повлиять на результат официальных встреч, на физическую форму игроков?

— Зачем это спрашивать, если данный матч был в календаре? Не от нас же зависит, играть в нём или нет, это не наша прихоть. Я уже несколько раз говорил, что игра есть игра. Все команды проводят три матча, и мы проводим. Какая здесь проблема? Я вижу разницу в движении, но это футбол.

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— Последние неудачные результаты сборной могут стать поводом для вашей отставки?

— Вопрос не ко мне. Мы начали турнир хорошо, закончили неважно. Сегодняшняя игра показала, что команда должна быть командой. У нас было много новых игроков по той или иной причине. Не всем удаётся сыграть с чистого листа на таком уровне.

— С чем связано то, что в первом тайме у России было больше моментов, чем у Сербии, но ваша команда не забила ничего, а пропустила четыре мяча?

— Скажу банальность: у сербов всё залетело, а у нас нет. Думаю, если бы даже забили в первом эпизоде, то всё равно надо быть объективными: сербы оказались свежее и заслуженно выиграли. Другое дело, что у нас не было движения, которое должно быть. Когда физически не готовы, то показываем уровень ниже того, который можем дать. Это уже который раз подтверждается, и двух мнений быть не может.

«Невызов Дзюбы был правильным решением»

Черчесов также оценил игру голкипера Маринато Гилерме и отказался комментировать отсутствие Артёма Дзюбы, который был отозван из сборной после публикации в сети скандального видео с его участием.

— Почему в перерыве был заменён Гилерме?

— Гилерме неудачно сыграл в первом тайме, ни разу не выручил. Поэтому мы посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря. Зачем было дальше его оставлять?

— С учётом сегодняшнего результата как прокомментируете то, что Россия будет участвовать в чемпионате Европы в 2021 году, а Сербия — нет?

— Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жаль, что пандемия нас приостановила. Сербия не вышла на чемпионат Европы. Это значит, что в тот момент, к которому нужно было подойти готовыми, у них не получилось, а мы дали результат. По этой причине мы на Евро, а Сербия — нет, хотя она всегда была хорошей командой. Не знаю, почему у них не вышло отобраться.

— Можно ли сказать, что решение не задействовать Артёма Дзюбу стало ошибкой?

— Зачем возвращаться к вопросу, который мы спокойно закрыли? Мы об этом говорить не хотим, а вы опять эту тему педалируете. Я не думаю, что Дзюба добавляет нам много чего в игре. Другое дело, что по той или иной причине его нет. Думаю, что это было правильное решение.

«Уйти со скамейки? Следующий вопрос»

Черчесов напомнил, что кроме Дзюбы в команде отсутствовало и много других игроков, на которых он рассчитывал. Успешно заменить их новыми футболистами было невозможно по объективным причинам, считает главный тренер.

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— Как оцените игру футболистов, которые вышли на замену? И можно ли сделать какие-то выводы о том, на кого вы будете рассчитывать в марте?

— Всегда есть 45 минут, которые могут дать возможность отыграться, хотя сегодня это было сложно сделать. Мы попытались, но нам не удалось даже забить мяч престижа, хотя несколько моментов было. Нельзя по такой игре делать окончательные выводы по тому или иному человеку. На таком уровне слишком много игроков отсутствовало одновременно. Мы всегда говорили, что молодых футболистов надо аккуратненько вводить. Раньше мы вызывали их на несколько сборов, ждали, пока они обживутся, и затем давали играть, а сейчас они должны играть, потому что многих нет. С одной стороны, хочется победить, а с другой, предъявлять претензии тем, кто вызван в первый раз и не может сделать результат, было бы легкомысленно и неправильно.

Теперь вам понятно, почему мы всегда старались аккуратно вводить игроков в состав. Сборная — это тоже команда. На этом сборе много игроков выпало, и мы их стали на ходу собирать. Два года назад точно такая же ситуация была. Сборная живёт своей жизнью, есть свои устои. Сложно сыграть с листа. Надеюсь, теперь поймут, почему я всегда так делал.

— Были мысли уйти со скамейки, как это сделал Георгий Ярцев во время матча с Португалией, который закончился со счётом 1:7?

— Следующий вопрос.