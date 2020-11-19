Наставник сборной Сербии заявил о везении в матче с Россией

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Главный тренер сборной Сербии по футболу Любиша Тумбакович прокомментировал исход матча с командой России (5:0) в Лиге наций УЕФА.
Наставник сборной Сербии заявил о везении в матче с Россией
  • AFP

Он обратил внимание на большое количество заразившихся коронавирусом, а также травмированных в своем составе.

«Матч сложился хорошо. По правде говоря, нам немного повезло. Парни играли с мотивацией, они хотели проявить себя, концентрировались на своих действиях. У нас молодая команда, и у неё, безусловно, есть будущее», — приводит слова Тумбаковича «Спортски журнал».

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