Наставник сборной Сербии заявил о везении в матче с Россией

Главный тренер сборной Сербии по футболу Любиша Тумбакович прокомментировал исход матча с командой России (5:0) в Лиге наций УЕФА.

Он обратил внимание на большое количество заразившихся коронавирусом, а также травмированных в своем составе.

«Матч сложился хорошо. По правде говоря, нам немного повезло. Парни играли с мотивацией, они хотели проявить себя, концентрировались на своих действиях. У нас молодая команда, и у неё, безусловно, есть будущее», — приводит слова Тумбаковича «Спортски журнал».

Ранее Владислав Радимов заявил, что ему непонятны разговоры об отставке Черчесова.