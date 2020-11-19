Радимов заявил, что ему непонятны разговоры об отставке Черчесова

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о поражении от Сербии в Белграде (0:5) в рамках Лиги наций.

По мнению ветерана, сербы были сильнее по всем статьям. Он также считает, что прошедший матч даст много пищи для размышлений.

«Те, кого вызвали, показали, что пока не готовы. Игорь Дивеев в РПЛ хорошо смотрится, но к сборной пока не готов. Алексей Миранчук должен понимать, что не будет играть в основном составе «Аталанты», пока не начнёт вступать в отбор», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

Радимов отметил, что ему непонятны разговоры об отставке тренера Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о возможности своей отставки.