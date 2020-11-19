Радимов заявил, что ему непонятны разговоры об отставке Черчесова
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По мнению ветерана, сербы были сильнее по всем статьям. Он также считает, что прошедший матч даст много пищи для размышлений.
«Те, кого вызвали, показали, что пока не готовы. Игорь Дивеев в РПЛ хорошо смотрится, но к сборной пока не готов. Алексей Миранчук должен понимать, что не будет играть в основном составе «Аталанты», пока не начнёт вступать в отбор», — приводит слова Радимова «Чемпионат».
Радимов отметил, что ему непонятны разговоры об отставке тренера Станислава Черчесова.
Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о возможности своей отставки.