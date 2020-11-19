Определились участники «Финала четырёх» Лиги наций

Стали известный все участники «Финала четырех» футбольной Лиги наций.

За победу в турнире поборются победители четырёх групп в дивизионе А: Италия, Бельгия, Франция и Испания.

Полуфинальные пары определятся после жеребьевки, которая состоится 3 декабря. Стадионы и время начала матчей будут утверждены позднее.

Финальная стадия турнира пройдёт с 6 по 10 октября 2021 года.

Победителем первом в истории Лиги наций стала сборная Португалии.

Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему сборная России проиграла Сербии.