Определились участники «Финала четырёх» Лиги наций
- Reuters
За победу в турнире поборются победители четырёх групп в дивизионе А: Италия, Бельгия, Франция и Испания.
Полуфинальные пары определятся после жеребьевки, которая состоится 3 декабря. Стадионы и время начала матчей будут утверждены позднее.
Финальная стадия турнира пройдёт с 6 по 10 октября 2021 года.
Победителем первом в истории Лиги наций стала сборная Португалии.
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