Черчесов объяснил, почему сборная России проиграла Сербии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил разгромное поражение национальной команды от Сербии в шестом туре группового этапа Лиги наций.

«Всегда есть 45 минут, которые могут дать возможность отыграться, хотя сегодня было сложно сделать. Мы попытались, но нам не удалось, даже гола престижа не было, хотя моментов было несколько. Нельзя по такой игре делать окончательные выводы по тому или иному игроку. На таком уровне за раз слишком много игроков отсутствовало. Мы всегда говорили, что молодых футболистов надо аккуратненько вводить. Раньше мы вызывали на несколько сборов, ждали, пока они обживутся, и затем давали играть, а сейчас они должны играть, потому что многих нет», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По его мнению, неправильно предъявлять претензии тем игрокам, которые не могут сделать результат.

«Сборная — это тоже команда. На этом сборе много игроков выпало, и мы их стали на ходу собирать. Два года назад точно такая же ситуация была. Сборная живёт своей жизнью, есть свои устои. Сложно с листа сыграть», — добавил Черчесов.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Владислав Радимов заявил, что вызванные в сборную России игроки пока не готовы.