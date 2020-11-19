В сборной России сообщили о травмах троих футболистов, выявленных после матча с Сербией

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Пресс-служба сборной России по футболу сообщила о выявлении трёх травм среди игроков национальной команды после матча заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА со сборной Сербии.
В сборной России сообщили о травмах троих футболистов, выявленных после матча с Сербией
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдёт дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока. Георгий Джикия в конце матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, он также сегодня должен пройти обследование. Надеемся, что ничего серьёзного у защитника выявлено не будет», — говорится в заявлении пресс-службы национальной команды.

Отмечается, что Александр Соболев был включён в заявку на матч с Сербией, но участие в нём не принял из-за блокады коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом на разминку.

«Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба. Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта. Необходимо отметить, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб», — подытожили в сборной.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб сборной России подверг здоровье Соболева опасности.

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