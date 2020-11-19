Боярский считает, что сборной России не хватало Дзюбы

Актёр и болельщик Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России по футболу от национальной команды Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.

«Уже назвали это позором, куда тут денешься. Поражение от Турции, а потом ещё и такая оплеуха! Печально. Руководство команды подготовилось плохо и ничего не смогло сделать. После драки кулаками не машут, всё самое страшное, что могло случиться, случилось. Да ещё и с таким счётом, редкий случай», — приводит слова Боярского «Чемпионат».

Он отметил, что команде не хватало нападающего Артёма Дзюбы, исключённого из состава сборной на ноябрьский сбор из-за скандала с публикацией в сети его личной видеозаписи.

«Нельзя накануне таких матчей убирать Дзюбу из состава. Он энерджайзер команды и создавал всегда настроение, это было видно ещё с чемпионата мира. Он является организаторским звеном. Печально, что так получилось и команду этого лишили. Остальное все всё прекрасно видели. Ну какой Джикия капитан? Он хороший игрок, но не капитан», — добавил Боярский.

Сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5 и не сумела выйти в дивизион A Лиги наций. Безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов в очередной раз ответил на вопрос о невызове Дзюбы в сборную России.