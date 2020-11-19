Черчесов об отсутствии Дзюбы: не думаю, что он многое добавляет в игре сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражение от Сербии в Лиге наций в очередной раз ответил на вопрос о невызове нападающего Артёма Дзюба в национальную команду.

«Зачем возвращаться к вопросу, который мы спокойно закрыли? Я не думаю, что Дзюба добавляет нам много чего в игре. Другое дело, что по той или иной причине его нет. Думаю, что это было правильное решение», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Черчесов высказался по поводу реализации национальной команды в матче шестого тура группового этапа Лиги наций с Сербией.