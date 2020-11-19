Черчесов: у сербов залетело всё, у сборной России — нет

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу реализации национальной команды в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.
Черчесов: у сербов залетело всё, у сборной России — нет
  • Reuters

«Скажу банальность. У сербов всё залетело, а у нас нет. Думаю, если бы забили в первом эпизоде, то всё равно надо быть объективными, сербы были свежее и заслуженно выиграли. Другое дело, что у нас не было движения, которое должно быть. Когда физически не готовы, то показываем уровень ниже ого, что можем дать. Это подтверждается всегда, и двух мнений быть не может», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Черчесов объявил, уйдёт ли в отставку после поражения сборной России от Сербии со счётом 0:5.

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