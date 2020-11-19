Боярский: стоит сделать выводы о будущем Черчесова, сейчас есть Сёмин, который без работы

Короткая ссылка
Актёр и болельщик Михаил Боярский высказал мнение о перспективах Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу после серии неудачных выступлений национальной команды.
Боярский: стоит сделать выводы о будущем Черчесова, сейчас есть Сёмин, который без работы
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Виновата, конечно, команда, но ответственность и основная вина ложится на плечи Черчесова. Стоит сделать выводы о будущем Станислава Саламовича: сейчас есть Сёмин, который без работы. Лучше рано об этом подумать, чем поздно», — приводит слова Боярского «Чемпионат».

Текущая безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей. 

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала и квалифицировалась на Евро-2020.

Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что не считает необходимым поднимать вопрос о будущем Черчесова в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить