Боярский: стоит сделать выводы о будущем Черчесова, сейчас есть Сёмин, который без работы

Актёр и болельщик Михаил Боярский высказал мнение о перспективах Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу после серии неудачных выступлений национальной команды.

«Виновата, конечно, команда, но ответственность и основная вина ложится на плечи Черчесова. Стоит сделать выводы о будущем Станислава Саламовича: сейчас есть Сёмин, который без работы. Лучше рано об этом подумать, чем поздно», — приводит слова Боярского «Чемпионат».

Текущая безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала и квалифицировалась на Евро-2020.

Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что не считает необходимым поднимать вопрос о будущем Черчесова в сборной России.