Уткин: веселее всего сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы совсем иначе

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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о влиянии невызова форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы на недавние результаты сборной России по футболу.
Уткин: веселее всего сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы совсем иначе
  • РИА Новости

«Веселее всего, конечно, сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы совсем иначе. Это просто чушь. Немного изменился бы образный ряд, используемый в описании результатов. Был бы более навязчивым. Вот, собственно, и всё. Единственное разумное и своевременное решение Черчесова за эту осень», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Дзюба был исключён из состава сборной на ноябрьский сбор из-за скандала с публикацией в сети его личной видеозаписи. Российская команда не сумела одержать ни одной победы за сбор, сыграв вничью с Молдавией (0:0) в контрольном матче, а также проиграв Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций УЕФА.

Ранее сообщалось, что, по мнению Михаила Боярского, сборной России не хватало Дзюбы.

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