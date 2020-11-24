«Человек имеет право на ошибку»: конфликт между Харитоновым и Яндиевым закончился примирением

Адам Яндиев принёс извинения Сергею Харитонову за нанесённые тому побои. Пострадавший согласился пойти на примирение и подчеркнул, что не намерен добиваться уголовного наказания для коллеги. Тем временем промоушен Bellator дисквалифицировал тяжеловеса на три месяца по состоянию здоровья.

«Ситуация должна перейти в хорошее русло»

Одна из самых обсуждаемых историй российского ММА за последнее время получила неожиданную развязку. Боец Bellator Сергей Харитонов заключил перемирие с Адамом Яндиевым, напавшим на него 13 ноября. Во время личной встречи экс-представитель UFC и M-1 Global принёс извинения коллеге, признав, что ему не стоило применять силу.

«Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодёжь, и вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил свои руки», — сказал Яндиев.

Харитонов принял извинения. Он согласился с тем, что оба были неправы, поддавшись эмоциям, а также подтвердил, что с этого момента между ними нет никаких претензий, а конфликт исчерпан. Кроме того, спортсмен добавил, что не намерен добиваться уголовного наказания в отношении Яндиева.

«Я человек, который воспитывает шестерых детей. Адам — четырёх. У детей должен быть отец. Человек имеет право на ошибку, но повторять ошибки не должен. От этого и я не застрахован. В школе тоже мог где-то повздорить. Это было и в моей практике, я не святой человек. Сейчас мы повзрослели, взвесили и исправили эти ошибки», — цитирует Харитонова «Чемпионат».

Пока неизвестно, будет ли прекращено уголовное дело в отношении Яндиева. По словам адвоката Харитонова Олега Пахомова, примирение является юридическим фактом, а правоохранительные органы должны дать ему свою оценку в течение нескольких недель. Что касается возмещения ущерба, то это вопрос также был урегулирован.

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При этом ещё накануне СМИ сообщили о том, что Харитонов написал в полицию второе заявление, в котором обвинил Яндиева в мошенничестве. Якобы три года назад тот вошёл в доверие к представителю Bellator и обманом получил от него 1 млн рублей. Однако Пахомов подчеркнул, что данная информация уже несколько дней неактуальна.

Накануне состоялось примирение Яндиева с ещё одним пострадавшим в потасовке — Русланом Абдо. Друг Харитонова, заявлявший, что экс-боец UFC был в долгу у тяжеловеса, признал, что вёл себя некорректно, в ответ Адам также выразил сожаление о том, что напал на него.

«Не вижу смысла всё это продолжать, не зная, как закончится. Я думаю, что это никому неинтересно. Понимаете, это отнимает очень много сил и времени, не даёт нормально заняться работой и вообще своей жизнью. Поэтому решил на это дело не тратить время и поставить точку. В принципе мы поговорили нормально, всё выяснили и очень хорошо разошлись. Конфликт исчерпан», — приводит слова Абдо сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в ходе драки, произошедшей в московских «Лужниках», Харитонов получил черепно-мозговую травму, перелом носа и многочисленные ушибы. Ему пришлось перенести операцию. Он был выписан из больницы лишь 23 ноября. Теперь спортсмену предстоит пройти реабилитацию за границей — в Германии, Израиле или США.

Что касается возвращения в октагон, то пока известно лишь то, что Bellator дисквалифицировал его минимум на три месяца по состоянию здоровья.

«Не пример для молодёжи»

Ещё несколько дней назад о примирении не могло быть и речи. Бойцы в интервью обменивались нелестными комментариями в адрес друг друга, обвиняя в клевете, а Яндиев даже предупреждал Харитонова, что с ним «может произойти что-то нехорошее». В ответ тот заверял, что не боится угроз, и подчёркивал, что конфликт будет решаться исключительно на правовом уровне.

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Масла в огонь подливал и бронзовый призёр Олимпиады 2004 года, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов, вставший на сторону Яндиева. Он также настаивал на том, что Харитонов сам спровоцировал драку ложными высказываниями о долге. Комментируя примирение, экс-спортсмен выразил уверенность в том, что был прав относительно тяжеловеса.

«Примирение — это очень хорошо. Уверен, что это не было постановкой для привлечения внимания. Надеюсь, больше мы не будем копаться в этом белье. Но, слушая Харитонова в последнюю неделю, ни у одного меня появилась мысль, что у человека не всё в порядке с психическим здоровьем. Ему стоит провериться», — цитирует Носова «Спорт-Экспресс».

При этом мнения по поводу того, стоило ли Харитонову прощать обидчика, разделились. Так, бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков положительно оценил примирение, хотя и отметил, что бойцам не стоило выносить на публику личные разногласия.

«У всех есть свои устоявшиеся понятия, которых не всегда удаётся придерживаться, но нужно держать себя в руках. Повторюсь, применять рукоприкладство можно, но в определённых ситуациях. Даже не в тех, которые связаны с тобой, а с твоими близкими и родными. Критические ситуации. То, что произошло между ними, не пример для молодых, а у них особенный интерес к таким ситуациям», — уверен Минаков.

А экс-обладатель пояса Bellator в среднем весе Александр Шлеменко предположил, что негативный эффект могла оказать не столько сама потасовка с участием именитых бойцов, сколько подобное завершение конфликта.

«Единственное, совсем не стоит выставлять эту ситуацию как пример для молодёжи. Наказание должно быть соразмерно тому, что было. А многие могут воспринять эту ситуацию так: ударил кого-то, побил, извинился и пошёл бить другого дальше. Это же неправильно. Столько было видео, выступлений от Харитонова. Ради чего? Вот такого конца? На мой взгляд, это неправильно и не должно служить примером», — отметил Шлеменко.