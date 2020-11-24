Отец Харитонова признался, что не готов простить Яндиева

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Отец российского бойца Bellator Сергея Харитонова Валерий Харитонов прокомментировал примирение сына с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.
Отец Харитонова признался, что не готов простить Яндиева
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«Это было наиболее правильное решение конфликта. Худой мир лучше, как говорится. Думаю, что в душе что-то останется, но время лечит. Наверное, по-другому нельзя было. Ведь подогревался этот конфликт ещё и на национальной почве. Я пока не готов простить Яндиева. Надо задуматься всем, что вы творите. И Серёге надо задуматься — у него все друзья. Уже не первый раз разочаровывают друзья, а он наивный и во всё верит. Не знаю, по-серьёзному они всё это замяли или просто чтобы вопрос не поднимать», — цитирует Харитонова-старшего «Спорт-Экспресс».

13 ноября в Москве произошла потасовка между двумя бойцами смешанных единоборств, в результате которой Сергей Харитонов оказался в больнице. Конфликт с Яндиевым произошёл на фоне финансовых взаимоотношений.

Ранее адвокат Харитонова заявил, что Яндиев возместил ущерб пострадавшему спортсмену.

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