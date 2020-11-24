Адвокат Харитонова заявил, что Яндиев возместил ущерб пострадавшему спортсмену

Олег Пахомов, адвокат российского бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал примирение своего клиента с избившим его экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Примирение — юридический факт. Органы должны дать ему оценку. В данный момент сказать, что примирение может увести дело из правового поля, — нет. Мы это увидим только через месяц-два. На данный момент всем занимаются органы дознания. Решение только за правоохранительными органами. Харитонов хочет, чтобы это дело прекратилось. Мы уведомили органы, был возмещён ущерб. Мы не можем влиять на дознание. Дознание основывается на законах России, но наше мнение они должны учитывать», — сказал Пахомов на пресс-конференции.

13 ноября в Москве между двумя бойцами случилась потасовка из-за финансовых разногласий. В результате драки Харитонов оказался в больнице.

Ранее Харитонов объяснил, почему решил помириться с Яндиевым.