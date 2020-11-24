Харитонов объяснил, почему решил помириться с Яндиевым

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал факт примирения с избившим его экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Все мы имеем право на ошибку. Мой тренер говорил: человеку можно один раз дать право на ошибку, больше нельзя. Я рад, что мы помирились и закрыли все вопросы. Ребята, если подобное произошло — говорите, говорите, говорите. Я сделал для себя выводы из этой ситуации, мы поговорили с Адамом по-мужски. Надо было поговорить до инцидента. Слава богу, что мы крепкие и не было летального исхода. У меня есть перестановки в карьере. Руководство Bellator взволновано, но я это переживу. Я знал, что Абдо извинился, но это никак на меня не повлияло. Своё решение я принимал лично. Считаю, что так и должно быть. Не хочу никаких уголовных дел и преследований. Я человек, который воспитывает шестерых детей, а Адам — четырёх. У детей должен быть отец», — сказал Харитонов.

Ранее Харитонов прокомментировал примирение с Яндиевым.