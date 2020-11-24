Харитонов прокомментировал примирение с Яндиевым

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Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал завершение конфликта с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым, который его избил.
Харитонов прокомментировал примирение с Яндиевым
  • © Twitter Bellator

«Я благодарен судьбе, что такое произошло. Именно со мной, наглядно. Я хочу, чтобы это стало примером для молодого поколения. Мы здоровые и крепкие ребята. Хочу обратиться ко всем тренерам: этот случай показал, как делать не нужно. Наше подрастающее поколение смотрит на тренеров и спортсменов как на выдающихся личностей. Никакой спортсмен не имеет права ходить по улице и заниматься беспределом. Хочу, чтобы тренеры проводили беседы со своими спортсменами, как не надо делать», — сказал Харитонов на пресс-конференции.

13 ноября 40-летний спортсмен вступил в перепалку с экс-бойцом UFС Адамом Яндиевым. В результате инцидента возникла потасовка. Из-за полученных в драке травм Харитонов оказался в больнице.

Ранее Харитонов принял извинения Яндиева со словами: «Качество сильных — признавать свои ошибки».

 

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