Харитонов принял извинения Яндиева: качество сильных — признавать свои ошибки

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов принял извинения экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, который избил его 13 ноября.
Харитонов принял извинения Яндиева: качество сильных — признавать свои ошибки
  • РИА Новости

«Я принимаю извинения. Качество сильных — признавать свои ошибки. Не хочу, чтобы молодёжь на нашем примере так поступала. Я хочу, чтобы нашей страной гордились, а мы должны быть примером. Мы можем сказать что-то на эмоциях, оскорбить или повести себя неправильно. У нас претензий друг к другу нет, мы всё решили. Мы созвонились и решили встретиться», — сказал Харитонов на пресс-конференции.

13 ноября в Москве между двумя бойцами произошла потасовка, в результате которой Харитонов оказался в больнице. Причиной конфликта стал денежный долг.

Ранее Яндиев извинился перед Харитоновым.

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