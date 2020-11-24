Яндиев извинился перед Харитоновым

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, который избил бойца Bellator Сергея Харитонова, извинился перед ним.

«Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Мы много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодёжь, вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе нет никакой агрессии, ты меня прости за то, что не сдержался и распустил свои руки», — сказал Яндиев на пресс-конференции.

13 ноября между двумя бойцами произошла потасовка. Причиной конфликта стали денежные разногласия. В результате драки Харитонов и его друг бизнесмен Руслан Абдо оказались в больнице.

Ранее сообщалось, что избитый боец Bellator Харитонов выписан из больницы.