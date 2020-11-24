Яндиев извинился перед Харитоновым

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, который избил бойца Bellator Сергея Харитонова, извинился перед ним.
Яндиев извинился перед Харитоновым
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«Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Мы много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодёжь, вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе нет никакой агрессии, ты меня прости за то, что не сдержался и распустил свои руки», — сказал Яндиев на пресс-конференции.

13 ноября между двумя бойцами произошла потасовка. Причиной конфликта стали денежные разногласия. В результате драки Харитонов и его друг бизнесмен Руслан Абдо оказались в больнице.

Ранее сообщалось, что избитый боец Bellator Харитонов выписан из больницы.

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