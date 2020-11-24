Яндиев извинился перед Харитоновым
- @adam_yandiev_boroda
«Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Мы много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодёжь, вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе нет никакой агрессии, ты меня прости за то, что не сдержался и распустил свои руки», — сказал Яндиев на пресс-конференции.
13 ноября между двумя бойцами произошла потасовка. Причиной конфликта стали денежные разногласия. В результате драки Харитонов и его друг бизнесмен Руслан Абдо оказались в больнице.
Ранее сообщалось, что избитый боец Bellator Харитонов выписан из больницы.