Избитый боец Bellator Харитонов выписан из больницы

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в Bellator, был выписан из больницы.

«Сергей выписан из больницы», — цитирует ТАСС источник в команде спортсмена.

13 ноября в Москве бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и нанёс ему несколько ударов. У Сергея были диагностированы перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Харитонов написал два заявления в полицию: по факту побоев и с обвинением Яндиева в мошенничестве. Сергей считает, что Адам должен ему более 1 млн рублей.

Ранее юрист выразил мнение, что иск Харитонова к Яндиеву по делу о мошенничестве не имеет перспективы.