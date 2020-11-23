Избитый боец Bellator Харитонов выписан из больницы

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в Bellator, был выписан из больницы.
Избитый боец Bellator Харитонов выписан из больницы
  • © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Сергей выписан из больницы», — цитирует ТАСС источник в команде спортсмена.

13 ноября в Москве бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и нанёс ему несколько ударов. У Сергея были диагностированы перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Харитонов написал два заявления в полицию: по факту побоев и с обвинением Яндиева в мошенничестве. Сергей считает, что Адам должен ему более 1 млн рублей. 

Ранее юрист выразил мнение, что иск Харитонова к Яндиеву по делу о мошенничестве не имеет перспективы.

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