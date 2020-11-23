Юрист считает, что иск Харитонова против Яндиева по делу о мошенничестве не имеет перспективы

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Юрист Андрей Князев оценил шансы бойца Bellator Сергея Харитонова выиграть у экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева суд по делу о мошенничестве.
Юрист считает, что иск Харитонова против Яндиева по делу о мошенничестве не имеет перспективы
  • РИА Новости

«Шансы на то, чтобы доказать в суде умысел мошенничества со стороны Яндиева, не такие большие. Заявление поступило после драки, до этого претензий не было. Долговые обязательства между друзьями проходят обычно без расписок. Мне кажется, Яндиев не решал что-то специально не отдавать. Нужно расследовать, но обычно такие дела не имеют судебной перспективы. Мало того что необходима расписка, нужен ещё и умысел именно не отдавать. Специально вводить в заблуждение, исчезать потом. А Яндиев, наоборот, пришёл, да ещё и ударил. Он никуда не скрывался. Эти претензии могут быть выяснены в гражданско-правовом порядке. На мошенничество не похоже, больше на хулигана», — рассказал Князев «Чемпионату».

Конфликт между Харитоновым и Яндиевым случился 13 ноября. В результате разногласий относительно денежного долга возникла потасовка. По итогам инцидента Харитонов и его друг, бизнесмен Руслан Абдо, оказались в больнице. 

Ранее Харитонов написал на Яндиева заявление в полицию по факту мошенничества.

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