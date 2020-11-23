Харитонов написал на Яндиева заявление в полицию по факту мошенничества
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, в новом заявлении Харитонова указано, что Яндиев воспользовался его доверием и расположением, обманом получив от него более 1 млн рублей в 2017 году.
Полиция начала проверку по статье Уголовного кодекса России «Мошенничество в особо крупном размере».
13 ноября в Москве случилась потасовка между Харитоновым и Яндиевым, в результате которой Сергей был госпитализирован.
Ранее друг Харитонова заявил о намерении обсудить с Сергеем его примирение с Яндиевым.