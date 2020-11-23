Харитонов написал на Яндиева заявление в полицию по факту мошенничества

Российский боец Bellator Сергей Харитонов обвинил экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева в мошенничестве и написал второе заявление в полицию.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, в новом заявлении Харитонова указано, что Яндиев воспользовался его доверием и расположением, обманом получив от него более 1 млн рублей в 2017 году.

Полиция начала проверку по статье Уголовного кодекса России «Мошенничество в особо крупном размере».

13 ноября в Москве случилась потасовка между Харитоновым и Яндиевым, в результате которой Сергей был госпитализирован.

Ранее друг Харитонова заявил о намерении обсудить с Сергеем его примирение с Яндиевым.