Друг Харитонова: обсудим с Сергеем моё примирение с Яндиевым

Бизнесмен Руслан Абдо пока не знает, как боец Bellator Сергей Харитонов отреагировал на его примирение с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Я ещё не знаю реакции Харитонова. Поговорю с ним на днях. Мы это с ним пока что не обсуждали. Я ему говорил, что надо что-то делать, чтобы это всё закончилось. Сергей это решение оставил на моё усмотрение. С Яндиевым особо их конфликт с Харитоновым не обсуждали. Нас волновал другой вопрос — чтобы мы с ним обсудили то, что между нами произошло», — сказал Абдо в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также бизнесмен объяснил, почему принял решение уладить конфликт с Яндиевым без правоохранительных органов.

«А что хорошего в том, что я пошёл бы до конца? У меня нет времени этим заниматься — есть своя работа. Им это тоже не нужно, это очень большая головная боль. Я не думаю, что результат меня удовлетворит или их сторону. Непонятно, как это вообще закончится. Не захотел я. Это очень долго и очень нервно. По сути, там ещё ничего не возбуждено. Были объяснения, которые у нас брали в больнице. Мы будем писать отказные, что претензий не имеем, и всё. Там и заявления, по сути, не было», — добавил Абдо.

Инцидент между Харитоновым и Яндиевым произошёл 13 ноября. В результате потасовки Сергей и его товарищ Руслан Абдо были госпитализированы. Причиной конфликта стал денежный долг.

Ранее друг Харитонова объяснил, почему пошёл на примирение с Яндиевым.