Друг Харитонова объяснил, почему пошёл на примирение с Яндиевым

Бизнесмен Руслан Абдо, друг бойца Bellator Сергея Харитонова, рассказал о причинах примирения с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым, потасовка с которым обернулась для него госпитализацией.

«Надоели эти конфликты. Захотелось поставить точку — и всё. Я не вижу решения этого вопроса по-другому. Думаю, нормальные люди всегда могут договориться. Мы решили так и поступить. Пользы от разбирательства никому не будет. Ни мне, ни ему. Поэтому решили это дело оставить и больше к нему не возвращаться. Думаю, это решение было у нас обоих — с двух сторон. Единственное, наши общие знакомые с моей стороны сделали первый шаг. Мы договорились и поставили точку. Разговор шёл о том, готовы ли они поговорить, поставить точку и больше к этому не возвращаться. Они сказали, что готовы. На этом всё и и закончилось. Беседа не была длинной. Мы друг с другом согласились, пожали руки — и всё», — цитирует Абдо «Спорт-Экспресс».

Также бизнесмен рассказал, в чём именно был неправ в данном конфликте.

«Я был неправ в том, что влез не в своё дело. И Сергей тогда ругался, что я полез в их разборки, начал высказывать своё мнение, написал комментарий в интернете. Я поступил неправильно. Про его агрессивное поведение не спрашивал. Он извинился за то, что распустил руки, а я извинился за себя. Вот и всё. Мы вообще ничего не разбирали. Просто договорились, что на этом надо поставить точку», — добавил Абдо.

13 ноября в Москве произошла потасовка между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым, в результате которой Харитонов и его друг оказались в больнице. Причиной конфликта стал денежный долг.

Ранее Александр Емельяненко высказался о драке Харитонова с Яндиевым.