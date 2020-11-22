Александр Емельяненко высказался о драке Харитонова с Яндиевым

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Российский боец ММА Александр Емельяненко высказал мнение о потасовке между российскими бойцами смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.
Александр Емельяненко высказался о драке Харитонова с Яндиевым
  • РИА Новости

«Я не видел там кастета. Ничего утверждать не буду. Сказать-то можно, что он был в бронежилете и в танке. Выдумать можно всё что угодно. Я видел лишь, что между двумя гражданами произошёл конфликт, в котором Харитонов получил по зубам. По заслугам», — приводит слова Емельяненко «Всё про спорт.ру».

Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. В результате инцидента Харитонов был госпитализирован. О своей драке с Яндиевым также сообщил друг Харитонова — российский боец ММА Руслан Абдо.

Ранее адвокат Харитонова признался, что будет рекомендовать своему клиенту примириться с Яндиевым.

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