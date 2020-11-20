Адвокат Харитонова признался, что будет рекомендовать своему клиенту примириться с Яндиевым

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Александр Кравцов, адвокат бойца Bellator Сергея Харитонова, которого избил экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, заявил, что попросит подзащитного пойти на примирение с обидчиком.
Адвокат Харитонова признался, что будет рекомендовать своему клиенту примириться с Яндиевым
  • РИА Новости

«Мы не кровожадные, всё должно быть по закону. Я думаю, что если Сергей Харитонов примет решение примириться, то мы будем однозначно не против. И я как специалист буду ему это рекомендовать. Худой мир лучше, чем хорошая война. Я думаю, мы должны договориться. Надеемся», — цитирует Кравцова Sport24.

13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова, неожиданно нанеся ему несколько ударов. У Сергея диагностированы перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Харитонов написал заявление в полицию. Яндиеву грозит два года тюремного заключения.

Ранее Харитонов заявил, что с Яндиевым примирение невозможно.

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