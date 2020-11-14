Закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и перелом носа: что известно о состоянии пострадавшего в драке Харитонова

Боец Bellator Сергей Харитонов получил серьёзные травмы в ходе драки с экс-представителем UFC Адамом Яндиевым, сообщают СМИ. По их данным, между спортсменами произошёл конфликт на бытовой почве, который перерос в потасовку. Тяжеловес был доставлен в больницу, где ему предстоит перенести операцию. По словам адвоката Харитонова Александра Кравцова, лечение займёт минимум десять дней. Как уточнил источник в правоохранительных органах, Яндиев задержан, начата проверка.

Российский боец Bellator Сергей Харитонов стал участником потасовки в Москве. Он получил несколько серьёзных травм и был доставлен в больницу, где в ближайшее время ему предстоит перенести операцию.

Инцидент произошёл вечером 13 ноября. Сначала появилась неподтверждённая информация о том, что Харитонова избили один или двое неизвестных, а повреждения нанесены кастетом. Позднее в СМИ сообщили, что нападавшим был ещё один представитель смешанных единоборств Адам Яндиев.

Оба бойца принимали участие в мероприятии, проходившем в «Лужниках». По данным прессы, потасовка развязалась из-за финансового вопроса. Тяжеловес якобы потребовал у Яндиева вернуть ему крупный долг, а тот в ответ оскорбил коллегу. Между ними началась словесная перепалка, которая впоследствии переросла в рукоприкладство.

Как отмечается, Яндиев повалил Харитонова на пол и начал избивать. Затем оба поднялись на ноги, и тяжеловес попытался дать сдачи. Свидетели хотели разнять бойцов, но драка прекратилась только после приезда полиции.

Эту информацию подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

«Сергей общался с одним человеком, после чего его ударили и завязалась драка. Можно сказать, что всё произошло фактически на основе бытового конфликта, обсуждали вопрос финансового долга», — цитирует его ТАСС.

В ходе конфликта боец Bellator получил сразу несколько серьёзных травм, включая внутреннее повреждение правого глаза, сообщило агентство. Он находился в сознании, однако ему потребовалась госпитализация. В больнице ему диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа со смещением, множественные ушибы и гематомы.

Ещё одним участником потасовки стал друг Харитонова, также боец ММА Руслан Абдо. Об этом сообщил сам спортсмен. По его словам, Яндиев набросился на них неожиданно, «не по-мужски». При этом он не уточнил, что конкретно стало причиной конфликта. Спортсмен отметил, что все трое хорошо знакомы, но в злополучный вечер нападавшего никто не провоцировал.

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«У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом на Сергея... Там разговор шёл абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и всё. Когда он узнал, что я друг Харитонова, почему-то стал выяснять отношения. Потом ударил меня в нос, сломал его. Когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, Яндиев напал на него со спины, ударил кастетом в глаз. Сейчас мы все в больнице», — приводит слова Абдо сайт телеканала «РЕН ТВ».

Адвокат Харитонова Александр Кравцов сообщил, что боец составил заявление в правоохранительные органы. Также он прокомментировал состояние клиента после нападения.

«Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Заявление и объяснение написали. Только сейчас закончили с медиками. Заключение будет позже. Раз госпитализировали, значит, состояние здоровья неудовлетворительное», — рассказал Кравцов.

В главке МВД подтвердили информацию о том, что в результате драки двое пострадавших были доставлены в больницу, а по факту произошедшего начата проверка. При этом заявили, что третий участник был задержан. По данным источника ТАСС, это был Яндиев, который впоследствии отказался давать показания и получил документ, обязывающий его явиться в полицию.

Как сообщило агентство, медики рассчитывают прооперировать Харитонова 14 ноября. По словам Кравцова, в больнице он проведёт как минимум десять дней. Однако адвокат не стал давать прогноз относительно того, сможет ли боец продолжить карьеру.

«Карьера? Знаете, пока об этом никто не говорил. Вопрос об этом не ставился. Для нас сейчас главное — это его здоровье. Его положили в больницу минимум на десять дней. Минимум», — подчеркнул адвокат.

Свой последний бой в Bellator Харитонов провёл в ноябре прошлого года. Тогда он одержал победу в двух раундах над британцем Линтоном Васселлом. При этом он имеет право участвовать в турнирах под эгидами других промоутерских организаций. Так, в феврале россиянин завоевал титул чемпиона World Total Kombat Federation (WTKF) в супертяжёлом весе, одолев бразильца Фернандо Родригеса. А неделю назад нокаутировал британца Оли Томпсона на соревнованиях Parus Fight Championship MMA в Дубае.

Главным достижением Яндиева, представлявшего среднюю весовую категорию, является подписание контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в 2018 году. В сентябре того же года он потерпел поражение от американца Джордана Джонсона в рамках турнира UFC Fight Night 136. После этого боец больше не выходил в октагон на профессиональном уровне. В общей сложности в его активе девять побед в различных промоушенах.

В 2016 году Яндиев вступил в онлайн-перепалку с известным бойцом ММА Владимиром Минеевым после того, как тот призвал его завершить карьеру. Спортсмены обменялись колкостями, а Адам даже вызвал оппонента на бой. Однако дальше социальных сетей конфликт не зашёл.