Источник: у Харитонова серьёзно повреждён глаз в результате потасовки с Яндиевым
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«У Сергея повреждён правый глаз. Его внезапно ударили по нему. Скорее всего, это был перстень, а не кастет. Сейчас делают снимки, сам глаз закрыт и повреждён внутри. Диагноз пока точно не поставлен», — цитирует ТАСС анонимный источник.
40-летний Харитонов является действующим спортсменом, в то время как 38-летний Яндиев не выступал после 2018 года из-за травм.
Ранее российский боец ММА рассказал подробности потасовки Харитонова с Яндиевым.