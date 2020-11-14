Источник: у Харитонова серьёзно повреждён глаз в результате потасовки с Яндиевым

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов получил серьёзное повреждение правого глаза в ходе потасовки с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«У Сергея повреждён правый глаз. Его внезапно ударили по нему. Скорее всего, это был перстень, а не кастет. Сейчас делают снимки, сам глаз закрыт и повреждён внутри. Диагноз пока точно не поставлен», — цитирует ТАСС анонимный источник.

40-летний Харитонов является действующим спортсменом, в то время как 38-летний Яндиев не выступал после 2018 года из-за травм.

Ранее российский боец ММА рассказал подробности потасовки Харитонова с Яндиевым.