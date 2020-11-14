Российский боец ММА рассказал подробности потасовки Харитонова с Яндиевым

Российский боец смешанных единоборств Руслан Абдо рассказал о начале конфликта между бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым и известным бойцом ММА Сергеем Харитоновым.

«У Адама с головой непорядок. Сначала на меня напал, а потом напал на Сергея. Непонятно, я не могу вам точно сказать, из-за чего возник конфликт. Разговор шёл абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и всё. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Затем ударил меня в нос, сломал его. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины и ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице», — цитируются слова Абдо на сайте телеканала РЕН ТВ.

Потасовка между Харитоновым и Яндиевым случилась 13 ноября на мероприятии на стадионе «Лужники» в Москве. В результате этой стычки Харитонов оказался в больнице.

Ранее сообщалось, что российскому бойцу Харитонову потребуется операция.