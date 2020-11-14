Российский боец ММА рассказал подробности потасовки Харитонова с Яндиевым

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Руслан Абдо рассказал о начале конфликта между бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым и известным бойцом ММА Сергеем Харитоновым.
Российский боец ММА рассказал подробности потасовки Харитонова с Яндиевым
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«У Адама с головой непорядок. Сначала на меня напал, а потом напал на Сергея. Непонятно, я не могу вам точно сказать, из-за чего возник конфликт. Разговор шёл абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и всё. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Затем ударил меня в нос, сломал его. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины и ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице», — цитируются слова Абдо на сайте телеканала РЕН ТВ.

Потасовка между Харитоновым и Яндиевым случилась 13 ноября на мероприятии на стадионе «Лужники» в Москве. В результате этой стычки Харитонов оказался в больнице. 

Ранее сообщалось, что российскому бойцу Харитонову потребуется операция. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить