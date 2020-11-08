По стопам Емельяненко: как Харитонов нокаутировал британского стронгмена Томпсона на турнире в Дубае

7 ноября в Дубае прошёл турнир PaRus Fight Championship 2020. В главном поединке вечера Сергей Харитонов нокаутировал обладателя звания самого сильного человека Великобритании 2006 года Оли Томпсона и завоевал титул организации в тяжёлом весе. Российский боец одержал 31-ю победу в карьере и повторил успех Александра Емельяненко, в 2019 году взявшего верх над известным пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

На бумаге поединок между Сергеем Харитоновым и Оли Томпсоном, состоявшийся в рамках турнира PaRus Fight Championship 2020, вряд ли представлял большой интерес с точки зрения интриги и спортивной составляющей. Несмотря на опыт выступлений в крупнейших ММА-промоушенах, британский спортсмен практически не имел достижений и не считался серьёзным испытанием для россиянина. Однако карьера Томпсона в силовой атлетике увеличила ажиотаж вокруг этой схватки и дала повод проводить параллели с одним из самых громких противостояний 2019 года в российских единоборствах.

Речь идёт о дуэли Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. Тогда боксёрский поединок между бойцом ММА и пауэрлифтером привлёк к себе огромное внимание как болельщиков, так и СМИ и ещё долго оставался одной из главных тем для обсуждения в спортивном мире. Этому не помешал даже тот факт, что сама схватка не продлилась и трёх минут, завершившись сокрушительным поражением тяжелоатлета.

Не секрет, что Харитонов и Емельяненко уже долгое время находятся в напряжённых отношениях. Ещё в 2006 году спортсмены бились друг с другом в PRIDE, а на протяжении последних лет они регулярно обмениваются оскорблениями в социальных сетях и прессе. Причём последний год всё активнее ходят разговоры о возможном реванше, но пока организовать его так и не удалось. Как рассказывал RT глава ACA Алексей Яценко, лига вела переговоры с обоими бойцами, но достичь соглашения не удалось.

В свете этого решение Харитонова биться с Томпсоном могло быть расценено как попытка приблизить проведение реванша с Емельяненко и привлечь его внимание. Ведь британец известен не только как стронгмен, но и как ветеран смешанных единоборств.

Перед отчётным поединком Томпсон не только солидно уступал россиянину в росте (185 см против 193 см), но и весил на 15 кг меньше (105 кг — 120 кг). Всё это серьёзно понижало его шансы на успех, которые и так трудно было назвать высокими. За свою карьеру в MMA Оли провёл 33 поединка, но лишь в 21 из них взял верх. Причём все главные схватки он проиграл. В UFC он уступил Шону Джордану и Филу Де Фрайсу, а в Bellator — Чейку Конго и Мэтту Митриону.

Что касается Харитонова, то для него эта битва имела важное значение ещё по одной причине. Победа в ней могла подтвердить, что неудача в дуэли с Линтоном Васселом была обидной случайностью. В конце 2019 года россиянин имел в активе приличную беспроигрышную серию и в случае очередного успеха вполне мог войти в число главных претендентов на чемпионский титул Bellator, но неожиданно уступил. В феврале 2020-го он частично реабилитировался за то фиаско в сражении с Фернандо Родригесом, а яркое выступление на шоу в Дубае должно было закрепить успех.

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Тем не менее уже на первых секундах поединка Томпсон продемонстрировал, что не намерен сдаваться без боя. Харитонов поступил не очень красиво и нанёс удар сразу после касания перчатками, за что был мгновенно наказан. Оли уклонился, после чего мощным правым прямым нащупал челюсть оппонента. Попадание оказалось серьёзным, но россиянин сохранил равновесие.

Британец явно почувствовал уверенность в себе и в течение минуты смотрелся довольно неплохо. Да, он был вынужден отступать под напором соперника, но старался отвечать на каждую его атаку. Если Харитонов делал акцент на ударах в голову, то Томпсон бил по корпусу и ногам противника.

Но уже по ходу первого раунда стала сказываться разница в классе между бойцами. Харитонов лучше чувствовал дистанцию, а его джебы раз за разом находили цель. Томпсон, напротив, стал слишком часто проваливаться и предоставлять сопернику шанс для нанесения разящего удара. Один из таких и прошёл на исходе третьей минуты боя. Британец подпустил россиянина слишком близко и позволил тому пробить правый прямой. Тот пришёлся точно в челюсть и отправил бывшего стронгмена в глухой нокаут. Добивание оказалось излишним.