Харитонов отреагировал на обвинения в договорном бое с Уильямсом

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов отреагировал на критику о предварительном сговоре после боксёрского поединка с американцем Дэнни Уильямсом.
Харитонов отреагировал на обвинения в договорном бое с Уильямсом
  • РИА Новости

«Соперник был возрастной, не спорю. Но никакого подставного боя или сценария не было. Я вышел, мне поставили оппонента. Им должен был быть Кевин Джонсон, но у него была проблема с визой. Поставили этого парня, Дэнни Уильямса. Я подготовился, вышел, отбоксировал. Зачем нужны подставные бои, для чего мне это? Дэнни Уильямс — да, возрастной, но о чём мне с ним договариваться? Не бей меня, Дэнни? Мне в Instagram пишут: мол, мешка побил. Кого мне поставили на первый поединок, того я и побил», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка». 

40-летний россиянин одержал победу над 47-летним американцем техническим нокаутом во втором раунде боя.

Ранее Шлеменко заявил, что было бы интересно устроить бой между Харитоновым и Тайсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить