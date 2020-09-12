Шлеменко: было бы интересно устроить бой между Харитоновым и Тайсоном

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал победу Сергея Харитонова в боксёрском поединке над британцем Дэнни Уильямсом, а также высказался о возможном бое соотечественника с американцем Майком Тайсоном.

«Ну а какие тут впечатления? Сергей выглядел хорошо, а Уильямс выглядел плохо. Он вышел вообще без желания. Всё правильно завершилось победой нокаутом. Для меня это было предсказуемо», — цитирует Шлеменко Sport24.

Он также признался, что не очень понимает, почему Уильямс решил выйти на бой. Шлеменко не исключил, что это было сделано ради денег.

«А если говорить о победе Уильямса над Тайсоном, то это давно было. Знаете, если Сергею устроить бой с самим Тайсоном, то было бы интересно. Даже сейчас, понимая разницу в возрасте. У Тайсона было бы больше шансов, чем у Уильямса», — добавил Шлеменко.

Ранее в сети опубликовали видео нокаута Харитонова в бою с Уильямсом.