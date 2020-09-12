В сети опубликовали видео нокаута Харитонова в бою с Уильямсом
- РИА Новости
Ролик опубликован на YouTube-канале «Руки Выше».
Поединок завершился во втором раунде: в первом Харитонов отправил 47-летнего британца в нокдаун, а во втором рефери остановил бой, зафиксировав победу россиянина техническим нокаутом.
Для Харитонова это первая победа на боксёрском ринге. На счету 40-летнего бойца 29 побед и семь поражений в MMA. Для Уильямса это 29 поражений в боксёрской карьере при 54 победах.
Ранее сообщалось, что Харитонов успешно дебютировал в профессиональном боксе, одолев победителя Тайсона.