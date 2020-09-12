Харитонов успешно дебютировал в профессиональном боксе, одолев победителя Тайсона

Российский боец ММА Сергей Харитонов успешно дебютировал в профессиональном боксе.

40-летний тяжеловес нокаутировал во втором раунде бывшего претендента на титул WBC 47-летнего Дэнни Уильямса. В первом раунде Харитонов отправил противника в нокдаун. Тот поднялся, но практически не оказывал сопротивления. Во втором раунде россиянину удался акцентированный удар. Уильямс не упал, но рефери открыл счёт и остановил поединок.

Уильямс известен прежде всего победой над Майком Тайсоном в 2004 году.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин пожелал ему удачи в бою.