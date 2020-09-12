Харитонов успешно дебютировал в профессиональном боксе, одолев победителя Тайсона

Короткая ссылка
Российский боец ММА Сергей Харитонов успешно дебютировал в профессиональном боксе.
Харитонов успешно дебютировал в профессиональном боксе, одолев победителя Тайсона
  • © Bellator
  • Twitter

40-летний тяжеловес нокаутировал во втором раунде бывшего претендента на титул WBC 47-летнего Дэнни Уильямса. В первом раунде Харитонов отправил противника в нокдаун. Тот поднялся, но практически не оказывал сопротивления. Во втором раунде россиянину удался акцентированный удар. Уильямс не упал, но рефери открыл счёт и остановил поединок.

Уильямс известен прежде всего победой над Майком Тайсоном в 2004 году.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин пожелал ему удачи в бою.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить