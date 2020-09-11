Поветкин пожелал удачи Харитонову в боксёрском бою с Уильямсом

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Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе россиянин Александр Поветкин пожелал российскому бойцу смешанного стиля Александру Харитонову удачи перед дебютом в профессиональном боксе.
Поветкин пожелал удачи Харитонову в боксёрском бою с Уильямсом
  • РИА Новости

«Серега, верю в тебя, как никто другой. Желаю тебе победы! Это будет красивый и зрелищный бой, и ты отправишь соперника в нокаут. В бою у тебя обязательно всё получится! Уильямс — серьёзный соперник, но я уверен, что ты всё сможешь! За ВДВ!» — приводит слова Поветкина РЕН ТВ.

Бой Харитонова с британцем Дэнни Уильямсом пройдёт 11 сентября в подмосковных Химках. 

На счету 40-летнего Харитонова 29 побед и семь поражений в MMA. У Уильямса 54 победы и 28 поражений на профессиональном боксёрском ринге, а также один поединок признан несостоявшимся.

Ранее Харитонов заявил, что ему не жалко бить 47-летнего Уильямса.

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