Харитонов заявил, что ему не жалко бить 47-летнего соперника

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился ожиданиями от дебютного боя по правилам бокса с 47-летним Дэнни Уильямсом.

«Мне не жалко бить Уильямса, хотя ему и 47 лет. Как бы ему не стало жалко бить меня! Поверьте, он в полном порядке, я видел его последний бой, где он выиграл нокаутом. А для меня это хоть и дебют в профессиональном боксе, но я в этом виде спорта не новичок. У меня была большая любительская карьера, я с бокса начинал свой путь в спорте. Даже выступал в полупрофессиональной лиге. Так что к бою буду готов, хотя всё равно немного волнуюсь перед новым вызовом», — цитируют Харитонова «Известия».

Поединок Харитонова с Дэнни Уильямсом пройдет 11 сентября в Химках.

Ранее Минаков допустил возможность боя с Харитоновым.