Александр Емельяненко: Харитонов не протянет больше раунда в бою с Уильямсом

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от дебютного поединка соотечественника Сергея Харитонова в боксе.

По его словам, он не видит в Харитонове бойца и считает, что Сергей не способен нормально стоять на ногах.

«Он даже больше раунда не протянет, я в этом практически уверен. Выдохнется на первых же секундах, а потом его будут избивать. Уильямс это умеет делать прекрасно, поэтому сомнений в том, что он размотает этого хлюпика, у меня совершенно нет. Вы только взгляните на его бои, он ведь боится соперника и еле двигается», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт».

Он также заявил, что не понимает, зачем Харитонов решил попробовать себя в боксе против такого сильного соперника.

«Дэнни — очень опытный боец. Да, ему под 50 лет, и конкуренция у него была высокого уровня. Хороший удар, хорошие ноги, да он просто машина — и даже в своём возрасте способен отправить спать Харитонова», — сказал Емельяненко.

Бой Харитонова с британцем Дэнни Уильямсом пройдёт 11 сентября в подмосковных Химках.

На счету 40-летнего Харитонова 29 побед и семь поражений в MMA. У Уильямса 54 победы и 28 поражений на профессиональном боксёрском ринге, а также один поединок признан несостоявшимся.

Ранее Александр Поветкин пожелал удачи Харитонову в боксёрском бою с Уильямсом.