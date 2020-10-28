Харитонов не смог выбрать лучшего бойца между Нурмагомедовым и Джонсом

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов не смог выбрать, кто должен занимать первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории — чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов или американец Джон Джонс.

«Не мне решать, кто лучше и должен быть выше в рейтинге бойцов. Они оба хороши. Нужно устроить общее голосование, скажем так — всенародное. Люди должны говорить, большинством решать. У Джонса больше защит титула, у Хабиба ни одного поражения. Повторюсь, очень тяжело определиться. Один — ударник, другой — душит. Споры будут всегда», — цитирует Харитонова «Чемпионат».

24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. А на следующий день он сместил Джонса с первого места сводного рейтинга UFC.

Ранее Нурмагомедов передал привет хейтерам после победы над Гэтжи.