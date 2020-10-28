Нурмагомедов передал привет хейтерам после победы над Гэтжи
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Эмирагаев опубликовал в своём Instagram видео вместе с Нурмагомедовым, на котором Хабиб сначала передал привет всем братьям, друзьям и поклонникам. Тренер же, в свою очередь, выразил соболезнования всем критикам и хейтерам спортсмена.
«Да нет, брат, без них неинтересно, им тоже салам передадим. У тебя их тоже три-четыре процента есть», — сказал Нурмагомедов.
24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион Bellator хочет сразиться с Гэтжи после его поражения от Нурмагомедова.