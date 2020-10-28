Нурмагомедов передал привет хейтерам после победы над Гэтжи

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов месте с одним из своих тренеров Эседом Эмирагаевым передал привет хейтерам после победы над американцем Джастином Гэтжи.
Нурмагомедов передал привет хейтерам после победы над Гэтжи
  • Gettyimages.ru

Эмирагаев опубликовал в своём Instagram видео вместе с Нурмагомедовым, на котором Хабиб сначала передал привет всем братьям, друзьям и поклонникам. Тренер же, в свою очередь, выразил соболезнования всем критикам и хейтерам спортсмена.

«Да нет, брат, без них неинтересно, им тоже салам передадим. У тебя их тоже три-четыре процента есть», — сказал Нурмагомедов.

24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Bellator хочет сразиться с Гэтжи после его поражения от Нурмагомедова.

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