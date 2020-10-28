Экс-чемпион Bellator хочет сразиться с Гэтжи после его поражения от Нурмагомедова

Короткая ссылка
Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер выразил готовность встретиться в бою с Джастином Гэтжи, который недавно потерпел поражение от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Экс-чемпион Bellator хочет сразиться с Гэтжи после его поражения от Нурмагомедова
  • © Josh Hedges
  • Gettyimages.ru

«Изначально я думал насчёт Тони Фергюсона. Гэтжи сказал, что готов драться через шесть — восемь недель, много урона от Хабиба он не получил. Я готов сразиться с ним через шесть — восемь недель», — цитирует Чендлера MMA Fighting.

По его словам, ему хочется подраться с Гэтжи даже больше, чем с Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором.

«Хотя есть особый интерес в том, чтобы нанести Хабибу первое поражение. А с Конором классно драться ради денег», — добавил Чендлер.

24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Фергюсон заявил, что Нурмагомедов избегал его.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить