Экс-чемпион Bellator хочет сразиться с Гэтжи после его поражения от Нурмагомедова
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«Изначально я думал насчёт Тони Фергюсона. Гэтжи сказал, что готов драться через шесть — восемь недель, много урона от Хабиба он не получил. Я готов сразиться с ним через шесть — восемь недель», — цитирует Чендлера MMA Fighting.
По его словам, ему хочется подраться с Гэтжи даже больше, чем с Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором.
«Хотя есть особый интерес в том, чтобы нанести Хабибу первое поражение. А с Конором классно драться ради денег», — добавил Чендлер.
24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Фергюсон заявил, что Нурмагомедов избегал его.