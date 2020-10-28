Экс-чемпион Bellator хочет сразиться с Гэтжи после его поражения от Нурмагомедова

Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер выразил готовность встретиться в бою с Джастином Гэтжи, который недавно потерпел поражение от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Изначально я думал насчёт Тони Фергюсона. Гэтжи сказал, что готов драться через шесть — восемь недель, много урона от Хабиба он не получил. Я готов сразиться с ним через шесть — восемь недель», — цитирует Чендлера MMA Fighting.

По его словам, ему хочется подраться с Гэтжи даже больше, чем с Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором.

«Хотя есть особый интерес в том, чтобы нанести Хабибу первое поражение. А с Конором классно драться ради денег», — добавил Чендлер.

24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Фергюсон заявил, что Нурмагомедов избегал его.