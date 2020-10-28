Фергюсон заявил, что Нурмагомедов избегал его

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высказался о решении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Не удивлён, что он закончил. Али Абдель-Азиз сделал свою работу. Он спас своего клиента от очень опасного оппонента. Хабиб избегал меня. Эти парни из России избегают меня любыми способами. Просто поразительно. Я сделал свою работу, а он сбежал. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом», — сказал Фергюсон в эфире Submission Radio.

При этом он отметил, что отдаёт Нурмагомедову должное, но подчеркнул, что они ещё встретятся.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на победу Нурмагомедова над Гэтжи.