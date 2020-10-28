Дизайнер Лебедев отреагировал на победу Нурмагомедова над Гэтжи

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Известный дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.
Дизайнер Лебедев отреагировал на победу Нурмагомедова над Гэтжи
  • © Josh Hedges / Gettyimages.ru

«Всё, что можно сказать про бой Хабиба, — подрался, выиграл, поплакал, молодец, карьеру завершил», — сказал Лебедев в своём YouTube-канале.

Он отметил, что некоторые люди наверняка будут будут восторгаться минувшим поединком, но сам дизайнер считает, что главная борьба в мире — интеллектуальная.

«Если у тебя есть интеллект, то ты можешь побороть миллион человек. Это гораздо интереснее. Пусть простят меня все, кто занимается борьбой», — добавил Лебедев.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее менеджер Нурмагомедова отреагировал на первое место бойца в сводном рейтинге UFC.

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