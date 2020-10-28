Менеджер Нурмагомедова отреагировал на первое место бойца в сводном рейтинге UFC
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«Непобедимый в течение десяти лет... Один из лучших людей, которых только можно встретить. Самый доминирующий боец в истории UFC. Его мечта реализовалась, и он помог другим воплотить свои мечты в жизнь. Люблю тебя, брат», — написал Абдель-Азиз в своём Instagram.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Джон Джонс возмутился первым местом Нурмагомедова в сводном рейтинге UFC.