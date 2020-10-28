Джонс о первом месте Нурмагомедова в сводном рейтинге UFC: полная ерунда

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс прокомментировал тот факт, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на первое место рейтинга лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории pound-for-pound (P4P).

«Этот первый номер полная ерунда. Победил единогласным решением вышедшего в последнюю минуту на замену Эла Яквинту и стал чемпионом. Конор Макгрегор — единственный из его соперников, которого на самом деле знала широкая публика», — написал Джонс в своём Twitter.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов выразил надежду на то, что в следующем году Ислам Махачев станет чемпионом UFC.