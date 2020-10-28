Джонс о первом месте Нурмагомедова в сводном рейтинге UFC: полная ерунда
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«Этот первый номер полная ерунда. Победил единогласным решением вышедшего в последнюю минуту на замену Эла Яквинту и стал чемпионом. Конор Макгрегор — единственный из его соперников, которого на самом деле знала широкая публика», — написал Джонс в своём Twitter.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Нурмагомедов выразил надежду на то, что в следующем году Ислам Махачев станет чемпионом UFC.