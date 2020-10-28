Нурмагомедов выразил надежду на то, что в следующем году Махачев станет чемпионом UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о перспективах своего товарища Ислама Махачева.

«Жизнь продолжается, наш клуб движется дальше. Ислам Махачев дерётся 14 ноября в главном бою вечера в Лас-Вегасе с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом. Это очень большое событие для всей нашей команды. Как отец говорил: уникумом будет то, что, когда я уйду, то придёт другой чемпион. Наш план — чтобы Ислам этот бой выиграл, а потом ещё раз подрался до Рамадана. Тогда он станет претендентом на пояс в легком весе. Я надеюсь, где-то к сентябрю-октябрю следующего года он будет с таким поясом здесь стоять в роли чемпиона UFC», — сказал Нурмагомедов журналистам по прилёту в Махачкалу.

32-летний боец является действующим чемпионом чемпионом UFC в лёгком весе, но после боя с американцем Джастином Гэтжи, который состоялся 24 октября в Абу-Даби, он объявил о завершении карьеры.

Ранее тренер Нурмагомедова рассказал, как отреагировал на решение россиянина завершить карьеру.