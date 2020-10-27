Тренер Нурмагомедова рассказал, как отреагировал на решение россиянина завершить карьеру

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Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес признался, что заявление его подопечного о завершении карьеры застало самого специалиста врасплох.
Тренер Нурмагомедова рассказал, как отреагировал на решение россиянина завершить карьеру
  • © Getty Images/UFC / РИА Новости

«Узнал об этом решении, когда он произносил речь. У меня отпала челюсть от удивления. Подумал что-то вроде: «Чёрт, этот парень лучше всех делает покер-фейс». Всё это просто шокировало. Я подумал: «О, план отца, здорово». Но в конце концов сработал план его матери. Она не хотела, чтобы он дрался без присмотра отца. Он так и сделал. Знаете, это вызывает уважение», — цитирует Мендеса BJ Penn.

24 октября после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Кормье рассказал, что Нурмагомедов решил не причинять боль Гэтжи на глазах его родителей.

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