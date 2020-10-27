Кормье рассказал, что Нурмагомедов решил не причинять боль Гэтжи на глазах его родителей

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях Дэниел Кормье рассказал, что его объявивший о завершении карьеры чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов изменил план своего последнего боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

«Хабиб сказал мне, что когда он смотрел интервью в течение недели, он услышал слова Джастина о том, что во время боя он не будет стучать. Хабиб собирался применить любимый прием своего отца — армбар, но он знал, что Гэтжи не собирается стучать, поэтому не хотел причинять ему боль перед его родителями. В итоге он применил треугольник и просто уложил его спать», — рассказал Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хелвани.

Нурмагомедов победил Гэтжи приёмом «треугольник» во втором раунде, и после поединка объявил о завершении карьеры.

В послужном списке Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее сообщалось, что тренер Нурмагомедова рассказал о страхе Хабиба.