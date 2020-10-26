Тренер Нурмагомедова рассказал о страхе Хабиба

Хавьер Мендес, тренер завершившего карьеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о страхе своего подопечного.

По его словам, когда Нурмагомедов появился в зале АКА, то жил у тренера по борьбе Кэролин Вебстер, а у неё было много собак.

«Они такие маленькие собачки — особо не на выгул, живут только в доме. И тут выяснилось, что Хабиб дико боится собак! И он выгнал этих домашних собачек на улицу! Они должны жить внутри, а он выселил их на улицу. Ещё Хабиб там везде развесил сушиться свои перчатки, что-то сушилось даже на дереве... Кэролин звонит мне: «Эммм, Хавьер, я не знаю, как это сказать вам, но Хабиб выселил всех моих собачек на улицу, а они должны жить в доме!» Я звоню Хабибу: «Ты зачем выгнал их на улицу?» — «Тренер, я боюсь собак! Ничего не могу с собой поделать!» — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Тони Фергюсон обратился к завершившему карьеру Нурмагомедову.