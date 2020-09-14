«Я с ним готов ко всему, любой формат устроит»: кто возьмётся организовать бой-реванш Харитонова с Емельяненко

Организация потенциального поединка между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым вновь стала одним из самых обсуждаемых событий в российском ММА-сообществе. Экс-чемпион ProFC в жёсткой форме оценивал перспективы своего оппонента в бою с Дэнни Уильямсом и называл его «хлюпиком». А боец Bellator после победы над американцем подтвердил, что готов провести реванш и сразиться по правилам бокса.

Сергей Харитонов заявил, что готов провести поединок с Александром Емельяненко. Об этом известный российский боец смешанных единоборств сказал после победы в боксёрском бою над Дэнни Уильямсом. При этом он выразил неудовлетворённость, что ни одна из организаций так и не смогла устроить эту битву.

«Никто не может этого (устроить поединок. — RT) сделать… Даже не только по деньгам. Хотя и по этому – само собой. Бесплатно я не буду с ним драться. Просто после боя с Магой Исмаиловым этого никто не хочет делать. Никто не позвонил. Мне очень многие звонили: сейчас вот он выиграет у Маги — и организуем!» — цитирует бойца Sports.ru.

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Второй поединок между Харитоновым и Емельяненко вновь стал широко обсуждаться в преддверии турнира ACA 107, на котором Александру предстояло встретиться с Магомедом Исмаиловым. На тот момент экс-чемпион ProFC считался одним из самых востребованных бойцов в стране и имел массу предложений от самых различных соперников и промоушенов. Уже тогда пошли слухи о его возможных битвах с Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко, которые могли стать одними из самых громких событий в отечественном ММА.

Однако популярность Емельяненко резко пошла на спад, когда он потерпел сокрушительное поражение от Исмаилова. Судя по всему, неудача настолько сильно ударила по психологии спортсмена, что он на долгое время покинул медиапространство. С момента схватки прошло уже более полутора месяцев, в течение которых Александр оставил всего лишь один рекламный пост в социальных сетях, а также ни разу не высказался относительно своих будущих планов.

Примечательно, что нарушить молчание его заставил лишь дебют визави в боксе. За несколько часов до боя в СМИ появился прогноз Емельяненко на поединок между Харитоновым и Уильямсом, в котором он довольно скептически отзывался о шансах Сергея.

«Все знают о том, как я «люблю» Харитонова. Я не вижу в нём бойца. Это, скорее, мешок, который выходит не драться, а получать по морде. Какой из него спортсмен? Он весь покрылся жиром, уже не может толком стоять на ногах, мечтает о каких-то заоблачных гонорарах, хотя не представляет из себя ничего», — цитирует бойца Vseprosprort.

Емельяненко предсказывал, что Харитонов не продержится и раунда, «выдохнется на первых же секундах», после чего Уильямс возьмёт инициативу в свои руки. При этом он назвал своего соотечественника «хлюпиком» и заявил, что тот «боится соперника».

«Зачем он вообще полез в бокс? Не понимаю. Дэнни — очень опытный боец. Да, ему под 50 (лет. — RT), и конкуренция у него была высокого уровня. Хороший удар, хорошие ноги, да он просто машина, и даже в своём возрасте способен отправить «спать» Харитонова», — заключил Емельяненко.

Тем не менее, прогноз не оправдался, а Харитонов легко взял верх над визави. С момента феерической победы на Майком Тайсоном прошло 16 лет, в течение которых Уильямс укрепился в статусе джорнимена и потерпел 25 поражений. Серьёзно постаревший спортсмен смотрелся крайне неубедительно в ринге и практически не отвечал. В результате, уже во втором раунде арбитр в ринге был вынужден остановить бой и присудить победу россиянину.

Очевидно, успех в битве с 47-летним Уильямсом серьёзно вдохновил Харитонова. Он не только вызвал на бой Емельяненко, но ещё и заверил, что готов сразиться с ним не только по правилам ММА, но и по правилам бокса.

«Да мне без разницы. Просто в MMA он показал… Говорил, что Мага не пацан, потому что боролся. Ну, хочет подраться в стойке — подерёмся в стойке, не проблема. Я с ним готов ко всему, меня любой формат устроит», — заверил Харитонов.

Стоит отметить, что Емельяненко также имеет определённый опыт выступлений в боксе. Его дебют пришёлся на октябрь 2009 года, но получился не самым удачным. Поединок с Хизиром Плиевым продлился все четыре отведённых раунда, и завершился вничью. При этом равенство в ринге увидели двое судей, в то время как третий отдал победу оппоненту Александра. Второй раз он поднялся на боксёрский ринг десять лет спустя, когда расправился с Михаилом Кокляевым в одном из самых обсуждаемых боёв года. Профессиональному бойцу ММА потребовался всего один раунд, чтобы отправить в нокаут прославленного пауэрлифтера.

Таким образом, Емельяненко вряд ли испугается встречи с Харитоновым по правилам бокса. Как и противник, он специализируется на ударной технике, поэтому сражение в стойке ему только выгодно. Как минимум, по той причине, что его точно не смогут затянуть в партер, где он обладает более чем посредственными навыками. Безусловно, в таком случае оба будут лишены возможности пользоваться ударами ногами, но это их вряд ли расстроит. В активе обоих нет ни одного нокаута с помощью хай-киков.

Несомненно, реванш между Александром и Сергеем стал бы идеальным завершением многолетней вражды двух ветеранов PRIDE, основанной на взаимных оскорблениях, а также одним из главных событий в российском ММА. Поединок с такой громкой вывеской привлёк бы внимание огромной аудитории фанатов смешанных единоборств и был бы способен соперничать по уровню ажиотажа с битвой того же Емельяненко с Исмаиловым. Однако на пути к его организации остаются как минимум три препятствия.

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Во-первых, помешать организации боя может плотный график Харитонова. Несмотря на разрешение выступать под эгидой других промоушенов, его связывает контракт с Bellator. Сам боец не раз замечал, что заинтересован в завоевании титула в тяжёлом весе, поэтому вряд ли будет отказываться от интересных предложений со стороны американской организации.

Во-вторых, Харитонов признавался, что рассчитывает получить солидный гонорар за встречу с Емельяненко. И это логично, ведь у неё есть огромный коммерческий потенциал, что понимают не только руководители промоушенов, но и сами бойцы. Но как заявлял глава ACA Алексей Яценко в интервью RT, до него неоднократно доходили слухи о непомерных «аппетитах» Сергея. По его словам, тот хотел получить $1 млн за битву с Александром. Даже в американских организациях такой гонорар считается очень крупным, а для российских и вовсе является космическим.

В-третьих, на данный момент очень сложно предположить, как именно будет складываться карьера Емельяненко. Вплоть до дуэли с Исмаиловым ни у кого не возникало вопросов о том, продолжить ли 39-летний спортсмен выступать. Но его недавнее поражение стало шоком не только для болельщиков, но и для него самого. По словам того же Яценко, в настоящий момент Александр пребывает в «романтическом настроении», что редко имеет для него положительный исход. В последний раз подобное завершилось арестом в Анапе по обвинению в хулиганстве.