Реванш с Исмаиловым или переход в бокс: чего ждать от Емельяненко после поражения на ACA 107

На турнире ACA 107 в Сочи Александр Емельяненко потерпел одно из самых тяжёлых поражений в карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову. Эта неудача прервала его беспроигрышную серию из шести схваток. Впрочем, такая ситуация вряд ли заставит ветерана PRIDE завершить карьеру. О возможных перспективах Емельяненко — в материале RT.

После окончания ACA 107 одним из главных вопросов стало будущее Александра Емельяненко. Поражение от Магомеда Исмаилова завершило успешный этап в его карьере и разрушило миф о непобедимости атлета, в последние два года расправлявшегося почти с каждым визави. В связи с этим, некоторые предположили, что фиаско в битве с Лысым хищником вполне может спровоцировать уход из спорта ветерана PRIDE.

Необходимо понимать, что для Емельяненко неудача в сражении с Исмаиловым стала по-настоящему обескураживающей. Экс-чемпион ProFC не только уступил впервые за шесть лет. Тяжеловес проиграл противнику, ни разу не дравшемуся в данной весовой категории и сильно уступавшему ему в габаритах. Этот факт может заставить спортсмена потерять уверенность.

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Немаловажно и то, что на протяжении всего боя Емельяненко смотрелся абсолютно беспомощным. В прошлом оппоненты уже неоднократно пользовались его пробелами в борцовской технике, но в битве с Исмаиловым это было особенно очевидно. Если тот же Тони Джонсон — младший позволял Александру изредка подниматься и радовать яркими моментами в стойке, то Магомед лишил его и этого. Стоило ветерану PRIDE оказаться на настиле, как его положение становилось крайне тяжёлым, а о попытках подняться на ноги не шло и речи.

Кроме того, Емельяненко уступил Исмаилову не только в борьбе, но и в стойке. В преддверии схватки многие эксперты восхваляли ударную технику Александра, обращая внимание на скорость его рук и нокаутирующую мощь. Но во время битвы всего этого не было заметно. Магомед был острее в разменах и чуть было не отправил оппонента в нокдаун.

В преддверии турнира Исмаилов называл поражение от Магомеда Маликова самым тяжёлым в карьере Емельяненко. В тот раз Александр не воспринял всерьёз своего визави и в итоге оказался в нокауте уже спустя 23 секунды. Но если тогда он быстро восстановился и уже спустя месяц вернулся в клетку, на этот раз пауза может затянуться. Главная причина в том, что девять лет назад спортсмен даже близко не был столь популярен, как сегодня.

За последний год Емельяненко стал одним из самых известных отечественных представителей ММА и желанным соперником для многих звёзд российских единоборств. За это время говорилось о его возможных схватках с Александром Шлеменко, Сергеем Харитоновым, Владимиром Минеевым и даже с экс-чемпионом мира по боксу Рахимом Чахкиевым. Многие были готовы бросить вызов именитому тяжеловесу, потому что были уверены, что эта битва будет не только громкой, но и денежной. Достаточно вспомнить, что тот же Исмаилов потребовал гонорар в размере 15 миллионов рублей за встречу с ним.

Сейчас же положение дел может заметно измениться. Нет, поражение не приведёт к тому, что Емельяненко будет вновь получать скромные деньги за бой. Он наверняка останется в числе самых высокооплачиваемых спортсменов в отечественном ММА, но изменения необратимы. Если раньше практически каждый промоутер был готов организовать Александру поединок с любым оппонентом и предложить устраивающий его гонорар, то теперь предложения могут быть не такими щедрыми.

Правда, стоит признать, что Емельяненко и раньше не гонялся за большими гонорарами. В отличие от многих коллег по профессии, для него главным было выступать и иметь возможность показать зрелище в восьмиугольнике. Доказательство тому — ситуация вокруг его реванша с Харитоновым. Как известно, именно Сергей изначально выдвинул более чем серьёзные требования по контракту и впоследствии заявил о намерении получить $1 млн за схватку с Александром. В то же время сам экс-чемпион ProFC согласился подраться ещё до того, как речь зашла о деньгах.

После неудачи в бою с Исмаиловым некоторые болельщики предположили, что Емельяненко повесит перчатки на гвоздь. Но подобное развитие ситуации кажется маловероятным. Во многом по той причине, что это поражение стало для него далеко не первым. Александр уступал и раньше, и зачастую более обидно. Особняком здесь стоит нокаут в битве с Мирко Филиповичем в 2004 году. Тогда он был на пике популярности и наряду со страшим братом считался одним из самых ярких тяжеловесов в мире, но пропущенный хай-кик навсегда изменил ход его карьеры.

К тому же, Емельяненко уже давно выступает не ради трофеев или наследия. Свой единственный бой за титул он провёл в 2010 году в ProFC, когда за 48 секунд нокаутировал Эдди Бенгтссона. Впоследствии он попутешествовал по промоушенам, ни в одном из них не задерживаясь дольше, чем на четыре поединка подряд. Возможно, в 2012-м он смог бы рассчитывать на пояс M-1 Global, но его успешную серию прервал Джефф Монсон.

Таким образом, на протяжении последних минимум семи лет Емельяненко бьётся исключительно ради заработка и любви к спорту. Складывается ощущение, что он не видит себя в чём-то другом, кроме единоборств. Поэтому спортсмен регулярно возвращается в клетку, несмотря на поражения и сложности в личной жизни. Практически нет сомнений, что он пройдёт и через это испытание, о чём боец и сам заявил после дуэли с Исмаиловым.

Поэтому главный вопрос не в том, вернётся ли Емельяненко, а где и когда состоится очередной поединок с его участием. Возможно, это произойдёт в сражении с Харитоновым. Весьма вероятно, что столь слабое выступление визави вкупе с желанием отомстить за фиаско 14-летней давности заставят Сергея поумерить аппетиты и подписать контракт на более скромных условиях.

При этом не стоит исключать, что Емельяненко решит отдохнуть от смешанных единоборств. На ACA 107 он в очередной раз показал, что не намерен прогрессировать в борцовской технике, а уже после вновь обозначил своё негативное отношение к данному аспекту ММА.

«Ни в одном из раундов я не чувствовал никакой опасности от него. Всё, что он смог сделать, сделал. В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может... Все хотели видеть красочный и зрелищный бой, а Исмаилов испугался драться. Он создавал видимость поединка», — цитирует Емельяненко Vseprosport.

Безусловно, большинство поклонников ММА любят наблюдать за обменом ударами в стойке, но недооценивать важность борьбы нельзя. С момента зарождения смешанных единоборств данный аспект считался важнейшим, что подтверждают результаты первых турниров Абсолютного бойцовского чемпионата. Недаром на заре промоушена в основном доминировали специалисты по бразильскому джиу-джитсу (Ройс Грейси) и классической борьбе (Дэн Северн). Олег Тактаров также работал преимущественно в партере, что и принесло ему успех на UFC 6.

Если посмотреть нынешний рейтинг pound-for-pound UFC, то три первых строчки также занимают специалисты по работе на земле. Несмотря на великолепную ударную технику, и Джон Джонс, и Стипе Миочич являются базовыми борцами, а Хабиб Нурмагомедов и вовсе считается одним из эталонов в данном отношении. Над грэпплингом много работают и ударники в лице Конора Макгрегора, Дастина Порье и Петра Яна.

Их примеры показывают, что в современном мире ММА практически невозможно добиваться успеха, концентрируясь исключительно на стойке. Возможно, это понимает и сам Емельяненко, поэтому и хочет сразиться с Минеевым по правилам бокса. В этом случае он сможет не беспокоиться о пропущенных тейкдаунах и показать свою ударную технику. Правда, Владимир сам является базовым кикбоксёром и вряд ли решит переводить Александра на землю, даже если дуэль будет проходить по правилам смешанных единоборств.

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Не стоит исключать, что боксёрский поединок с Минеевым — лишь первый из серии боёв, которые Емельяненко проведёт за пределами родного вида спорта. Впоследствии он вполне может устроить реванш с Михаилом Кокляевым или попробовать себя в боксе без перчаток. Как говорил сам Александр, в прошлом году он получал предложения от Bare Knuckle FC и был очень близок к переходу в заокеанский промоушен.

При этом нельзя исключать того, что Емельяненко всё же решит остаться в ММА. Как признался сам Магомед, сразу по окончании битвы Александр предложил ему вновь встретиться в клетке. С учётом ажиотажа вокруг первой схватки, вряд ли стоит сомневаться, что реванш способен собрать ещё большую аудиторию и вновь стать одним из самых ожидаемых событий в российских смешанных единоборствах. Загвоздка заключается лишь в контрактах и желаниях самих спортсменов.

Исмаилов уже успел заявить, что не намерен больше выступать в тяжёлом весе и хотел бы продолжить карьеру в родной средней категории. Да, он не стал ставить крест на перспективах ответного сражения с Емельяненко и чётко дал понять, что его заинтересует только очень большой гонорар. Пойдёт ли на это руководство ACA — очень большой вопрос. Руководство промоушена не славится тем, что бросает деньги на ветер, и предложит большие деньги только в том случае, если будет уверено в правильности такого шага.