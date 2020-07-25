«Саша вообще ничего не показал»: что говорили после поединка Исмаилова с Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев потребовал от Александра Емельяненко реванша после его поражения от Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107 в Сочи. По мнению экс-чемпиона Bellator Виталия Минакова, более лёгкий соперник показал слабые стороны бойца-тяжеловеса. В свою очередь, Александр Шлеменко считает, что Емельяненко-младший проиграл достойно, а промоутер Камил Гаджиев уверен, что уступивший боец не имел своего плана на поединок.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Емельяненко на турнире АСА 107. Поединок состоялся в Сочи в пятницу, 24 июля. Бой был остановлен в конце третьего раунда — рефери зафиксировал поражение Емельяненко техническим нокаутом. Исмаилов при этом доминировал в течение всей схватки.

Сразу после боя Исмаилов поблагодарил свою команду и болельщиков за поддержку и назвал этот выигрыш особенным. Он пояснил, что давно следит за карьерой Емельяненко.

«Это для меня особенный боец. Хочу сказать всем, кого я расстроил, всем, кто ждал моего поражения, хочу сказать вам: я это намеренно, я намеренно выиграл, намеренно расстроил вас», — уточнил спортсмен.

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Исмаилов также признался, что почувствовал от Емельяненко «два-три удара».

«Когда он говорил, что у меня большая голова, он ещё её недооценил. Она не просто большая, но ещё к тому же крепкая. Пропустил три удара и продолжал оставаться сфокусированным, делать свою работу. Я очень счастлив!» — добавил он.

Триумфатор также заявил о возможности реванша. По словам Исмаилова, о повторном бое его попросил сам Емельяненко. Проигравшего после схватки отправили в больницу: из-за полученных травм и рассечений ему понадобилась медицинская помощь. Комментируя исход борьбы в октагоне, Емельяненко был немногословен.

«Всё проходит, и это пройдёт», — сказал он.

Такую же краткую оценку боя дал нападающий «Сочи» Александр Кокорин. Футболист с друзьями посетил поединок, хотя ранее организаторы заявляли, что турнир пройдёт без зрителей, в формате телевизионного шоу.

«Ожидал большего от земляка», — сказал в разговоре со Sport24 Кокорин, который тоже родился в Белгородской области.

Бой действительно получился очень неудачным для Емельяненко. С первых секунд Исмаилов наносил множество ударов противнику, часто попадая по лицу и печени и практически не давая ему встать.

«Саша вообще ничего не показал. Такое ощущение, что у Емельяненко не было плана, как выбираться из такой ситуации», — считает промоутер Камил Гаджиев.

По его словам, было непонятно, к чему готовился Емельяненко и какие контраргументы в бою хотел предоставить. Более того, 38-летний боец просто не успевал за Исмаиловым, констатировал Гаджиев. Промоутер признался, что считал шансы оппонентов на победу равными, хотя раньше был уверен в победе Емельяненко.

«Но я посмотрел подготовку, и тогда всё стало ясно. Саша большую часть времени проводил с грушей и железом. Думаю, у него было мало спарринговой работы», — указал Гаджиев.

Промоутер также выразил желание организовать бой-реванш Исмаилова с Владимиром Минеевым. Их первый поединок состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью, причём соперники много конфликтовали и до сих пор находятся в плохих отношениях. За повторную встречу Гаджиев готов заплатить каждому по 10 млн рублей.

Не успел Емельяненко отойти от поединка с Исмаиловым, как и у него появился потенциальный соперник для следующего выступления. Реванша с россиянином захотел пауэрлифтер Михаил Кокляев, проигравший ему в ноябре 2019 года в первом же раунде. Тот бой по правилам бокса не продлился и трёх минут.

«У меня с Емельяненко свои счёты! Надеюсь, он не будет переживать, потому что это не первый проигрыш от дагестанского спортсмена», — сказал стронгмен.

О поединке Кокляева и Емельяненко вспомнил и боец Александр Шлеменко, отметив, что последний «чуть заигрался в шоу». По его мнению, Емельяненко давно остановился в прогрессе и является неразносторонним бойцом, а это плохо для ММА.

«Хоть он сегодня и проиграл, но проиграл достойно. У него есть всё, чтобы дальше драться. Но должно остаться желание. И сила воли отказаться от вредных привычек, к которым он частенько прибегает», — заявил Шлеменко.

Ещё одной причиной проигрыша Емельяненко он назвал халатное отношение спортсмена к жизни, здоровью и подготовке. Кроме того, как считает Шлеменко, тот недооценил противника. Дело в том, что Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова: 117,1 кг против 94,6.

«Многие тяжеловесы думают, что выйдут и всех будут разбрасывать. Но это не всегда получается», — развил свою мысль Шлеменко.

На взгляд бывшего чемпиона Bellator в тяжёлом весе Виталия Минакова, Исмаилов «просто деклассировал» Емельяненко. В то же время боец отказался назвать исход встречи неожиданным.

«Неожиданно то, что в одну калитку. Мага показал слабые стороны Емельяненко. Все люди, которые разбираются в боях, и так их знали. Исмаилов показал, что они не только слабые, но и просто отсутствуют: а именно защита и борьба. Магомед молодец и отработал весь свой план на сто процентов. Бой получился зрелищный, хоть и был в партере. На лице у Саши всё было видно. Если говорить о габаритах, то дело не в них, а в навыках», — резюмировал Минаков.

Он также выразил сомнение в том, что Емельяненко смог бы успешно конкурировать с более лёгким Шлеменко.

О габаритах соперников высказался и Вячеслав Василевский. Этот боец отметил, что после взвешивания Емельяненко и Исмаилова «все охали и ахали», однако судить по этому показателю нельзя.

«Разница в весе имеет значение тогда, когда бойцы одинаковы, а тут разница в навыках», — объяснил Василевский «Чемпионату».

В отличие от Минакова, бывший временный чемпион ACB Эдуард Вартанян ожидал, что «Емельяненко так раздавят».

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«Бой это только задокументировал. Это избиение — не закат карьеры Емельяненко, он всё равно сильнее большинства тяжеловесов. Просто Исмаилов неудобен для него. Емельяненко ничего не изменил в тактике, поэтому всё так», — подытожил боец.

В свою очередь, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян оставил комментарий ироничного содержания в Instagram: «Емеля, Емеля. Сколько же ты газовал. Мага — камень».

Высоко оценил успех Исмаилова его спарринг-партнёр Али Исаев. По мнению спортсмена, герой вечера «сотворил историю».

«Александр — это очень серьёзный боец. Магомед перешёл в весовую категорию 120 кг, он сделал практически невозможное», — подчеркнул Исаев.

Сам 34-летний Исмаилов отметил, что близок к завершению карьеры, несмотря на то что «организм хорошо себя чувствует». Пока же он намерен вернуться в свою весовую категорию и провести ещё несколько поединков.

«По-моему, я вообще никогда не ронял 117-килограммовых людей. Это первый такой случай. Больше не хочу драться в тяжах, если честно. Хочу вернуться в свою комфортную весовую категорию 84 кг», — подвёл итог Исмаилов.